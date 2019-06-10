«МегаФон» в Петербурге подписал меморандумы о сотрудничестве с YADRO, Intel и Dell

Российская телекоммуникационная компания ПАО «МегаФон» подписала в Петербурге меморандумы о сотрудничестве с крупнейшими мировыми ИТ-компаниями: YADRO (входит в «ИКС Холдинг»), Intel и Dell. Вместе партнеры будут реализовывать стратегию цифровой трансформации с целью создания инновационной цифровой экосистемы в России, сообщили “Ъ-СПб” в пресс-службе компании.

Планируется, что «МегаФон» совместно с компанией YADRO и на основе технологий Intel разработает и предоставит своим клиентам новые инфраструктурные продукты, доступ к которым будет организован посредством цифровой платформы «МегаФона». Корпорация Intel, в свою очередь, намерена оказать технологическую поддержку и выступить экспертом в области создание решений для современных центров обработки данных с использованием компонентов Intel. Начало работы над проектом запланировано на III квартал 2019 года.

Одновременно с этим в партнерстве с Dell EMC «МегаФон» намерен совместно создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies.

“Ъ-СПб” писал, что в рамках ПМЭФ-2019 компания «МегаФон» презентовала совместный проект с властями Петербурга — «Цифровой двойник» города Кронштадт. Ранее, во время Петербургского юридического форума, была представлена «умная» онлайн-система «МегаФона».