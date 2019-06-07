На ПМЭФ представили модель «Цифрового двойника» Кронштадта

В рамках Петербургского международного экономического форума компания «МегаФон» и власти Санкт-Петербурга представили совместный проект – «Цифровой двойник» города Кронштадт.

Как сообщили в пресс-службе мобильного оператора, модель объединяет в себе данные, с помощью которых можно спрогнозировать рост населения, определить оптимальные модели строительства и развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Добавим, что Кронштадт был выбран по условиям соглашения между сторонами, подписанным в ходе ПМЭФ-2018.