Достройка проблемного ЖК «Охта Модерн» обойдется почти в 800 млн рублей

Завершение строительства ЖК «Охта Модерн» на Большеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга обойдется в 798 млн рублей. Об этом сообщили в ходе выездного совещания на стройплощадке с участием врио губернатора Александра Беглова, пишет «Фонтанка.ру».

В настоящий момент функции технического заказчика возложили на компанию «Смольный квартал». Достраивает объект «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад».

“Ъ-СПб” писал, что Группа ЛСР стала четвертым по счету застройщиком ЖК «Охта Модерн». Ранее объект безуспешно пытались возвести ЗАО «ИВИ-93», ООО «Балтжилинвест» и ООО «Питер-Констракшн».