Дмитрий и Геннадий Гудковы выдвинулись на выборы в Мосгордуму

Бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы выдвинулись кандидатами на выборы в Московскую гордуму, следует из данных ЦИК России. В списке они числятся как самовыдвиженцы.

Дмитрий Гудков баллотируется в округе №5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино). «Документы на регистрацию подал, избирательный счет открыл, штаб приступает к официальному сбору подписей»,— написал он в Facebook.

Его отец Геннадий Гудков выдвинулся в округе №2 (Северное и Южное Тушино, Куркино, Молжаниново).

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. В этом году у избирателей есть возможность электронного голосования. Для этого нужно не менее чем за три дня подать через портал госуслуг соответствующее заявление. Традиционный способ голосования также будет доступен.

Подробнее об электронном голосовании читайте в материале “Ъ” «Избирателя дистанцируют от урны».