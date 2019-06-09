Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова в Петербурге закончилась задержанием активиста

Петербургский активист Владислав Корнюшенко был задержан вечером 8 июня на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова у Гостиного двора. По данным очевидцев, пикетчику вменили ст. 20.2 часть 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за то, что он развернул свой плакат после 22:00.

Сам Корнюшенко написал в соцсетях, что его отвезли в 28-й отдел полиции Центрального района.

Напомним, что одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, которому предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, проходили на Невском проспекте в Петербурге в течение двух дней. Журналистское сообщество связывает преследование Ивана Голунова с его профессиональной деятельностью.