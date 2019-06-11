Торговая сеть «ЛИНИЯ» поздравляет с главным государственным праздником – Днем России!
Как показывает последние новости и события, Россия – это страна с многовековой историей, сильным Президентом, огромными природными ресурсами и мощной внешней политикой.
Но самая большая гордость – это жители нашей необъятной Родины, которые своим трудолюбием, упорством, непоколебимой верой в победу и результат, строят свое будущее для себя и своих потомков!
От всей души поздравляем Вас и Ваши семьи с праздником!
Желаем счастья, крепкого здоровья, мирного неба над головой, новых свершений на благо нашей Родины!
И, конечно, ждем своих дорогих покупателей!
Мы работаем для Вас!
Изображение: Freepik.com