Министр внутренних дел Белоруссии ушел в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич ушел со своей должности, передает государственное информагентство «БелТА». «Сегодня я обратился к главе государства (Александру Лукашенко.— “Ъ”) с рапортом об отставке, и он эту отставку принял»,— сообщил господин Шуневич.

«В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно — быть актуальным»,— сказал бывший глава МВД.

По словам Игоря Шуневича, нужен новый взгляд на работу ведомства. Кроме того, ему пришло время сменить род деятельности, поскольку он долго находился на своем посту. «Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое»,— добавил господин Шуневич.

Господин Шуневич стал министром внутренних дел Белоруссии в мае 2012 года. Ранее он был первым заместителем министра внутренних дел (начальником криминальной милиции). Также Игорь Шуневич работал в КГБ, где возглавлял следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью.