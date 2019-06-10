Продажи подержанных автомобилей в России сократились на 12%

В мае 2019 года продажи подержанных автомобилей в России сократились на 12%, сообщает «Автостат».

За минувший месяц было продано 428 тыс. машин с пробегом. Самая популярная на вторичном рынке марка — Lada (108,4 тыс. шт., -13,5%). В топ-5 самых популярных подержанных автомобилей также входят марки Toyota (47 тыс. шт., -14,2%), Nissan (23,9 тыс. шт., -12%), Hyundai (22,3 тыс. шт.; -8,1%) и Kia (21,2 тыс. шт.; -3,7%).

Напомним, в мае 2019 года, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 6,7%.