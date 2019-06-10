В Крыму задержаны восемь членов «Хизб ут-Тахрир»

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны три организатора и пять членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в РФ). По адресам их проживания в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе проведены обыски, сообщает пресс-служба УФСБ. «В ходе обысков обнаружены и изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения»,— сказано в официальном сообщении. Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации).

Организация «Крымская солидарность» в Facebook сообщила о задержании крымских татар Эскендера Сулейманова, Энвера и Ризы Омерова. Обыски также проходили в домах у председателя одной из религиозных общин села Изобильное (городской округ Алушта) Ленура Халилова, Эльдара Кантемирова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Айдера Джеппарова. По данным “Ъ”, дело в отношении задержанных было открыто 5 июня.

Вадим Никифоров, Симферополь