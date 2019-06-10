«Было заметно, как Дмитрий Захарченко побледнел»

Суд признал полковника Дмитрия Захарченко виновным в коррупции, посчитав, что это полностью подтверждается полученными доказательствами. Подробности заседания Пресненского суда рассказал корреспондент «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов.

— В самом начале оглашения приговора судья Елена Абрамова заявила, что вина Дмитрия Захарченко по эпизодам, в которых его обвиняли, действительно доказана. Судья заявила, что доказан факт, что Захарченко получил взятку через предполагаемого сообщника — сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, а не лично. И после этого, как пояснила судья, Захарченко потребовал также от Дусса дисконтную карту сети ресторанов La Maree, скидка по этой карте составляла 50%. И с февраля по август 2016 года, как пояснила Елена Абрамова, подсудимый посещал эти самые рестораны и сэкономил благодаря карте 2,949 млн руб., что, в принципе, суд тоже посчитал взяткой.

Что касается третьего эпизода, то, как пояснила госпожа Абрамова, Захарченко предупредил о предстоящих обысках фигурантов дела о хищениях в Нота-банке, в частности, Галину Марчукову, что позволило ей вовремя избавиться от ноутбуков, телефонов и документов, которые потом впоследствии следователи не нашли. Тем самым, как заявила судья, Захарченко препятствовал расследованию этому делу.

Что касается самого подсудимого, то он всю первую часть заседания провел на ногах, было заметно, что он побледнел, был совсем невеселым и грустным. В отличие от предыдущих заседаний, бодрым его назвать было нельзя.