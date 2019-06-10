Новый внедорожник УАЗ получит технологии Aurus

УАЗ будет использовать в своем новом внедорожнике технологии автомобилей Aurus, сообщает RNS со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

«Технологии, использованные при разработке Aurus, будут использоваться в автомобилях среднего класса, — пояснил господин Мантуров. — Более того, они уже используются компанией УАЗ при разработке своего внедорожника следующего поколения». Представитель ПАО «Соллерс» (владеет Ульяновским автозаводом) добавил, что от Aurus будут заимствованы компоненты электронной архитектуры и решения по гибридной силовой установке.

Напомним, что ранее гендиректор «Соллерс» Вадим Швецов заявил о намерении в 2020 году представить абсолютно новую модель УАЗ на новой платформе.

Премьера седана Aurus Senat — первой модели новой российской марки — прошла на автосалоне в Москве. В начале 2019 года должен появится кроссовер, но пока он есть только в виде прототипа. Машины будут собирать на заводе компании Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.