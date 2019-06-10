Алексей Романов: «Мы сделали первый шаг к построению публичной компании»

Когда Алексей Романов объявил о выпуске облигаций сети Bright Fit, посыпались предположения, что это pr-ход. Размещение состоялось и принесло сюрпризы.



— Выпуск облигаций региональной компанией, работающей в сфере услуг, для России явление исключительное, если не уникальное. Как вы пришли к этой идее? Вам было сложно ее реализовать?

— Начнем с того, что у небольших компаний, как наша, возможность разместить облигации появилась сравнительно недавно. Законодательно были существенно упрощены многие обязательные процедуры, а также снизилась их стоимость. Это нормальная мировая практика, которая наконец-то начала применяться и в России. Мы стали первой компанией фитнес-индустрии в России, сделавшей этот шаг. До сих пор никто из игроков не использовал инструменты фондового рынка для целей привлечения финансирования и построения публичной компании.

Выход на фондовый рынок — сложная процедура, требующая серьезной предварительной работы, подготовки массы документов. Московская биржа, через которую они проходят, уделяет большое внимание надежности эмитентов. Важна понятность, прозрачность, устойчивость и прибыльность бизнеса, история развития компании, профессионализм команды, открытость и безупречная репутация собственников.

В целом с момента начала подготовки и до момента начала размещения облигаций на бирже ушло около полугода.

— Какова «цена вопроса»? Один из экспертов, комментировавших ваш выход на рынок ценных бумаг, называл цифру 300–400 тыс. руб. Она соответствует действительности?

— 400 тыс. руб. — это примерна плата за услуги Московской биржи для облигационного выпуска нашего объема, но, выходя на рынок ценных бумаг, ты несешь и другие расходы. Речь идет примерно о сумме от одного до пяти миллионов рублей в зависимости от набора услуг, которые поручаешь профессиональным компаниям. Конечно, можно сэкономить и сделать часть работы самостоятельно, но это всегда дополнительные затраты времени, а также необходимость иметь в штате соответствующих специалистов. Для небольшой компании это дорогой входной билет, поэтому имеет смысл привлекать суммы от 100 млн руб. на срок от трех лет, чтобы затраты, в пересчете на срок привлечения финансирования, не оказали существенного влияния на процентную ставку по облигационному займу. Мы считаем, что наши общие затраты оказались «разумными», благодаря партнерству с финансовым ателье GrottBjrn (ЗАО «СБЦ»). Оно выступило организатором размещения, подготовило инвестиционный меморандум и взаимодействовало от нашего лица с Московской биржей и рядом крупных инвесторов.

— Комментируя ваше решение о выпуске облигаций, некоторые финансовые эксперты утверждали, что это маркетинговый ход и что инвесторам компания не будет интересна. Парируете?

— Выводя Bright Fit на рынок ценных бумаг, мы, в первую очередь, решаем финансовые задачи бизнеса. Облигации — инструмент цивилизованного привлечения долгосрочного финансирования. Наша индустрия капиталоемкая: чтобы открыть клуб, необходимо порядка 40 млн руб., а на хороший клуб с бассейном — около 100 млн. руб. Дешевле построить хороший фитнес-центр невозможно. Это капитальные затраты — ремонт, создание системы вентиляции и кондиционирования, оснащение раздевалок и залов, покупка оборудования и прочее. Поэтому нацеленной на рост компании нужны дополнительные источники финансирования. Облигации позволят нам расширить канал инвестиций.

При этом облигации — это еще и возможность улучшить условия кредитования, поскольку привлечение финансирования через такой инструмент, с одной стороны, не требует залогов и позволяет привлечь средства на длительный срок, от 3–5 лет, с другой. Получить банковское финансирование на таких условиях, конечно, очень сложно.

Поэтому деньги от размещения облигаций будут направлены на частичное рефинансирование имеющегося кредитного портфеля с целью оптимизации средней процентной ставки и сроков финансирования, с одной стороны, и на строительство новых клубов под брендом Bright Fit, с другой.

Кроме того, мы думаем «вдолгую», наш горизонт планирования — 10–15 лет. Мы хотим быть совершенно прозрачной, инвестиционно-привлекательной компанией. Для этого необходимо пройти ряд стадий. Некоторые шаги уже сделаны. Выпуск облигаций — первый шаг, позволяющий компании раскрыться большему числу потенциальных инвесторов и в перспективе стать настоящей публичной компанией.

В российской практике есть публичные компании, не торгующиеся на бирже. Мы понимаем под термином «публичный» то, что неограниченный круг инвесторов может видеть и понимать, что представляет собой компания. На сайте «Брайт Финанс» представлена необходимая информация, там же мы будем рассказывать о результатах работы.

— Цели понятны. Перейдем к предположению, что инвесторам компания не будет интересна.

— Я много раз бывал в ситуации, когда люди с улыбкой говорили: это невозможно. На Земле миллиарды людей, и у каждого свое мнение. Тот, кто хочет чего-то достичь, идет к цели, несмотря на скепсис и критику окружающих.

Наша программа облигаций объемом 1,5 млрд руб. рассчитана на 30 лет. Может показаться, что это слишком много, но посмотрите меморандумы, например, «Газпрома»: в них указаны сроки, когда газ на планете, по мнению многих уважаемых экспертов, уже закончится.

Наш первый выпуск — десятилетний, а объем размещения — 220 млн руб. Может ли размещение на такую сумму быть «техническим»? Нет. Конечно, мы вели переговоры с инвесторами, которые готовы были выкупить крупные пакеты облигаций, при этом без розничного инвестора не получится настоящей публичной компании. Поэтому мы стремимся привлечь широкий круг инвесторов, чтобы каждый человек в мире мог с гордостью сказать, что инвестировал в Bright Fit!

За чуть более чем два месяца с момента начала размещения из 220 млн руб. в рамках первого выпуска уже размещено более 200 млн руб. И пусть объем торгов на бирже нашими облигациями пока не велик, в любой момент кто угодно может купить или продать значительное количество облигаций, получив эффективную доходность порядка 13,00–13,25% годовых, что, согласитесь, весьма привлекательно, учитывая достаточно низкие ставки по банковским депозитам.

— Bright Fit и вы лично хорошо известны в Екатеринбурге, но вряд ли за его пределами. В последние годы было много дефолтов компаний, экономическая ситуация не располагает к рискованным инвестициям. Почему в вас поверили?

— На Московской бирже три списка эмитентов. Мы — в третьем, где все небольшие компании. На бирже миллионы инвесторов. Некоторые предпочитают диверсифицировать свой портфель не только по степени риска, но и по отраслям. А еще инвестору, помимо степени риска, важны доходность и ликвидность. Если ориентироваться только на степень риска, можно всю жизнь просидеть в ОФЗ. На Московской бирже Bright Fit единственная компания из сферы фитнеса. Предположу, что это вызывает интерес у ряда инвесторов, и они покупают наши облигации, пусть даже их доля в портфелях невелика.

Кроме того, фитнес — очень устойчивый рынок для профессиональных компаний, способных развиваться «вдолгую». Это молодая отрасль, старейшей в России компании World Class всего 25 лет. Емкость рынка фитнеса в России — всего порядка $2 млрд. Его масштаб несопоставим с Европой или США. Я убежден, мы повторим путь других цивилизованных стран, и отечественная фитнес-индустрия будет расти. А для развития собственного бизнеса нам необходимо привлечь инвестиции по приемлемой ставке — через облигации. 12,00–13,75% — это нормальная ставка. Да, некоторые могут получить деньги в Сбербанке под 9–10%, но Bright Fit — не сырьевая компания и не промышленный гигант. В этом году наш оборот составит порядка 850 млн руб., в следующем году превысит 1,0 млрд руб., для сферы фитнеса он очень хороший.

Конечно, за пределами Свердловской области мы пока не очень хорошо известны. При этом мы уже сделали первые шаги: в 2017 году был открыт клуб в Тюмени, а в 2018-м — в Красноярске, где у нас уже два клуба. Так что известность — дело наживное. Главное — качественно и с душой делать свое дело.

— Было выдвинуто смелое предположение, что вы будете активно продвигать облигации среди клиентов…

— Было бы глупо и смешно стоять в стыдливой позе: у нас есть облигации, но мы никому о них не расскажем. Мы будем использовать все каналы продвижения, обязательно проинформируем всех о нашем выпуске, и что мы первая фитнес-компания, размещающая облигации. Каждый, кто нас знает, а мы на рынке восьмой год, может инвестировать в наш бизнес. И после окончания размещения дебютного выпуска мы будем готовить уже второй выпуск биржевых облигаций.

У сети Bright Fit 34 000 клиентов, до сих пор мы не сообщали им об облигациях, но сделаем это через собственное корпоративное издание и не только через него.

— Вы открыто рассказываете о своих ошибках, например, что открытие нового клуба обошлось дороже, чем планировали. Не боитесь, что такая информация может насторожить потенциальных инвесторов?

— Нет. Я уверен, что честность, откровенное признание ошибок и полученный опыт вызывают больше доверия, чем красивая глянцевая картинка, транслируемая вовне. Кроме того, у компании есть запас прочности, который позволяет ей своевременно исполнять свои финансовые обязательства перед партнерами, контрагентами и инвесторами.

— Выступали вы в роли частного инвестора до выпуска облигаций? Насколько успешно?

— Несколько лет назад я открыл ИИС. Считаю его хорошим инструментом, хоть и не получил феерической доходности, зато получил налоговый вычет на полученный доход. На ценных бумагах некоторых компаний удалось хорошо заработать (Сбербанк), на других — нет. Самым большим разочарованием стали акции сети «Магнит». Сейчас у меня новый ИИС, нетрудно догадаться, какие ценные бумаги войдут в мой инвестпортфель.