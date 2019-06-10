Предложение челябинского депутата о возврате прямых выборов мэра отправили на доработку

Комиссия Челябинской городской думы по местному самоуправлению отправила на доработку предложение депутата от фракции КПРФ Константина Нациевского о возврате прямых выборов мэра. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе гордумы.

По мнению членов комиссии, прежде чем выходить с законодательной инициативой о внесении изменений в региональный закон «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе», необходимо изучить мнение горожан. Кроме того, необходимо доработать документ с юридической точки зрения. Также комитету финансов города депутаты поручили подсчитать, в какую сумму бюджету муниципалитета обойдутся прямые выборы мэра и глав внутригородских районов.