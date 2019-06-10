Астраханская КПРФ определилась с кандидатом в губернаторы региона

На должность губернатора Астраханской области претендует депутат Государственной думы от КПРФ, член местного обкома Николай Арефьев. Его кандидатуру по результатам конференции одобрило региональное отделение компартии. Как сообщили в пресс-службе партии, кандидатуру рекомендовал центральный комитет КПРФ. Другие претенденты на должность главы реготделения не рассматривались.

После подачи документов в региональный избирком Николай Арефьев должен будет пройти муниципальный фильтр, который в Астраханской области составляет 7%.

В минувшую пятницу, 7 июня, документы в избирательную комиссию Астраханской области подал врио губернатор региона Игорь Бабушкин. За два дня до этого господина Бабушкина назначил президент Владимир Путин.

До этого документы на регистрацию в качестве кандидатов подали 53-летний пенсионер ФСБ Игорь Гурбо и 51-летний замдиректора астраханского МФЦ Герман Даниленко. Оба кандидата идут на выборы самовыдвиженцами.

О назначении господина Бабушкина врио главы региона — в публикации “Ъ” «Врио перемен».

Сергей Петунин, Саратов