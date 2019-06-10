Skoda сделала Karoq со встроенной стиральной машиной

Skoda Karoq Velo. Фото: Skoda

Skoda Karoq Velo. Фото: Skoda

Skoda Karoq Velo. Фото: Skoda

Автомобиль, сделанный британским подразделением марки, отличается особым оборудованием. На крыше установлено крепление для перевозки двух велосипедов, а внутренний багажник машины адаптирован для храненияоснащения. В комплектацию Karoq Velo включен полный набор инструмента для ремонта велосипеда и колес, встроенное светодиодное освещение, а также дополнительное место для перевозки третьего велосипеда. Особенностью кроссовера стала встроенная стиральная машина и компактная мойка для чистки велосипедов.

Karoq Velo получил специальную посадочную площадку для беспилотника, который способен лететь за велосипедистом и снимать его, а также встроенную Wi-Fi точку доступа для передачи фотографий и видео. Для безопасности велосипедистов машину оснастили системой экстренного вызова помощи, которая при нажатии на тревожную кнопку передает координаты автомобиля спасателям.

Skoda Karoq Velo сделан в единственном экземпляре в качестве концепт-кара. Напомним, серийный кроссовер был представлен в 2017 году.