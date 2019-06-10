11 июня, вторник
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Skoda сделала Karoq со встроенной стиральной машиной

Компания Skoda представила адаптированный для велогонщиков кроссовер Karoq Velo.

Автомобиль, сделанный британским подразделением марки, отличается особым оборудованием. На крыше установлено крепление для перевозки двух велосипедов, а внутренний багажник машины адаптирован для храненияоснащения. В комплектацию Karoq Velo включен полный набор инструмента для ремонта велосипеда и колес, встроенное светодиодное освещение, а также дополнительное место для перевозки третьего велосипеда. Особенностью кроссовера стала встроенная стиральная машина и компактная мойка для чистки велосипедов.

Karoq Velo получил специальную посадочную площадку для беспилотника, который способен лететь за велосипедистом и снимать его, а также встроенную Wi-Fi точку доступа для передачи фотографий и видео. Для безопасности велосипедистов машину оснастили системой экстренного вызова помощи, которая при нажатии на тревожную кнопку передает координаты автомобиля спасателям.

Skoda Karoq Velo сделан в единственном экземпляре в качестве концепт-кара. Напомним, серийный кроссовер был представлен в 2017 году.

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