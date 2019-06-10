Замначальника ГУ МВД края пошел на повышение

Генерал-майор полиции Алексей Овсянников назначен начальником УМВД по Псковской области. Приказ о назначении президент РФ подписал 6 июня. Ранее господин Овсянников служил в должности первого заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю — начальника полиции. На службу в Прикамье он перевелся в 2015 году. Сегодня господин Овсянников попрощался с коллективом.

Алексей Овсянников родился 1 июня 1970 года в Иркутской области. На службу в органы внутренних дел пришел в 1989 году. В 1992-м окончил Красноярскую школу милиции МВД России. С 1992 по 2015 год проходил службу в ГУ МВД России по Красноярскому краю.