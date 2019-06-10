Подземный пожар потушили в Кузбассе

В Киселевске (Кемеровская область) потушен подземный пожар. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе администрации города. «Пожар потушен. Сейчас ведется мониторинг ситуации. Новых очагов возгорания не обнаружено», - сообщила пресс-секретарь главы Киселевска Анастасия Тимофеева. По ее данным, к тушению пожара привлекались силы угольных компаний, так как необходима была крупная техника для работы на месте возгорания.

Напомним, что на прошлой неделе жители Киселевска сообщили о подземном пожаре, который возник на свалке. Сегодня стало известно, что около 20 жителей города попросили предоставить им статус беженцев в Канаде.

Нина Обелюнас, Оксана Павлова