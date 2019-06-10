Проигранная партия

Бывшая главная правоцентристская партия Франции «Республиканцы» переживает тяжелый кризис. Проигрыш на президентских, а потом и на европейских выборах угрожает самому ее существованию. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Катастрофа на выборах в Европейский парламент продолжила серию неудач, которые испытала главная правоцентристская партия Франции — «Союз за народное движение», получившая в 2014 году новое название — «Республиканцы». До этого партия упустила свой шанс на президентских выборах 2012 года, когда Николя Саркози проиграл во втором туре Франсуа Олланду, и на выборах 2017 года, когда Франсуа Фийон вылетел в первом туре.

По результатам майского голосования в Европарламент «Республиканцы» стали лишь четвертой, пропустив вперед не только президентское большинство и националистов Марин Ле Пен, но и «зеленых».

Лоран Вокье, с 2017 года стоявший во главе «Республиканцев», признав поражение, ушел в отставку 2 июня. Потери этим не ограничились — 6 июня об уходе из партии объявила Валери Прекресс, возглавлявшая совет Иль-де-Франс, самого влиятельного региона Франции, «сердца» страны.

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«Я поняла, что перестройка правых не может произойти изнутри и что она должна вестись вне партии»,— сказала она. А через три дня члены партии, являющиеся мэрами 72 городов, заявили в колонке в Journal du Dimanche о поддержке макронистского движения «Вперед, республика!».

В связи с этим в стане «Республиканцев» сегодня царят паника и разброд. Исполняющий обязанности президента партии Жан Леонетти резко отреагировал на уход госпожи Прекресс. Осудил произошедшее и другой партийный функционер Эрик Сиотти, заявив, что «в тяжелые времена нельзя бежать с корабля».

Впрочем, непонятно, кто сможет объединить «Республиканцев», если такое объединение возможно.

Выборы нового главы партии состоятся в октябре и желающих занять вакантное место не видно. Лоран Вокье в интервью после отставки напомнил о «войнах вождей», которые погубили партию.

С ним нельзя не согласиться. Соперничество Франсуа Фийона и Жан-Франсуа Коппе за председательское кресло в 2012-м году нанесло ущерб престижу и партии, и участников скандала. Если бы Франсуа Фийон был бы тогда осторожнее, ему, возможно, не пришлось бы перенести пять лет спустя ни поражение на выборах, ни скандалы в прессе, ни судебное преследование.

В этой ситуации глава Сената Жерар Ларше пригласил однопартийцев собраться и решить, как действовать дальше, чтобы реконструировать партию. Как заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, провал на выборах свидетельствует только об одном — партия «ошиблась с противником». По его мнению, «Республиканцам» надо было не бороться с президентом Макроном, а поддерживать его и его реформы. От ссоры двух правоцентристских партий, настаивает мэр Ниццы, выиграли только ультраправые Марин Ле Пен.

Кристиан Эстрози считает, что ничто не мешает организовать более широкую коалицию на основе «Республиканцев» и партии «Вперед, Республика!». Но такой сценарий выглядит не очень реалистичным. Остается неясным, заинтересована ли в коалиции победившая сторона.

Между тем опубликованный вчера опрос Ifop показал:

57% сторонников «Республиканцев» считают, что партии не выжить в одиночку и требуют присоединиться к мощным союзникам перед предстоящими муниципальными выборами.

Остается решить, куда идти — к президенту Макрону или правее, к Марин Ле Пен, которая уже сделала «Национальный фронт», ставший «Национальным объединением», «второй партией Франции».