Силуанов прогнозирует обвал цен на нефть в случае непродления сделки ОПЕК+

Цены на нефть могут упасть до $30 за баррель, если страны ОПЕК не продлят соглашение о сокращении добычи нефти, считает первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. По его мнению, такой сценарий надо учитывать при формировании федерального бюджета. Об этом министр заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы же не знаем, что будет летом. Как ОПЕК — договорится, не договорится об ограничении добычи. Если не договорится, то цены могут упасть ниже $40 за баррель, и к $30 за баррель»,— пояснил глава Минфина (цитата по «Интерфаксу»).

На последнем заседании 31 мая добывающие страны, входящие в сделку по заморозке производства нефти, не смогли договориться о перспективах дальнейшей кооперации. На фоне этого цены на нефть начали снижаться. Нефть марки Brent опускалась ниже $60 за баррель, нефть WTI — до $50,95. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью “Ъ” допустил, что Россия может не продлить договоренность с ОПЕК.

Подробнее о судьбе сделки — в публикации “Ъ” «Эр-Рияд намекает на продление сделки ОПЕК+».