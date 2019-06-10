Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина, рассказывает, какие варианты жилья предлагаются в реконструируемых зданиях.

Все больше исторических объектов в Москве обретают вторую жизнь. В старых границах Москвы сегодня в реализации представлен 31 проект реконструкции зданий с общим объемом предложения 66,4 тыс. кв. м. Для сравнения — год назад таких проектов было 25.

По данным риэлтерской компании Est-a-Tet, подавляющее большинство проектов реконструкции — апарт-комплексы, на них приходится 95% от общего объема предложения в реконструируемых проектах. Следует отметить, что доля квартир в проектах такого формата существенно сократилась: год назад на квартиры приходилось 19%. С мая 2018 года на рынок выведен только один проект реконструкции, где в продаже представлены квартиры.

Больше половины предложения относится к сегменту бизнес-класса — это 52%, на долю элитных проектов приходится 28%, а 16% относится к жилью премиум-класса, и лишь 3% — предложения комфорт-класса. Год назад распределение реконструируемых проектов по классам было следующим: на бизнес-класс приходилось 46% предложения, 19% относилось к жилью премиум-класса, 34% — предложения элитного сегмента и 1% — стандарт-класс.

Средняя цена предложения в проектах реконструкции составляет около 600 тыс. руб. за кв. м, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась лишь на 1%. Наиболее высокий годовой прирост продемонстрировали проекты бизнес-класса до 345 тыс. руб. за кв. м, в сегменте «премиум» цены выросли на 8% до 640 тыс. руб. за кв. м, элитные проекты подорожали на 7% до 1 млн руб. за кв. м.