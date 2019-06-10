«Узнать что-то новое об автомобилях можно даже в отпуске»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, какие выставки можно посетить в Лондоне и Маранелло.

Если вы увлечены автомобилями, то узнать о них что-то новое можно даже в отпуске. Речь тут не только о транспорте, арендованном в месте прилета. На прошлой неделе в Великобритании и Италии открылись две автомобильных экспозиции, посетить которые есть смысл, если окажетесь неподалеку.

Jack Barclay Bentley — старейший в мире дилерский центр знаменитой британской марки, расположенный, конечно же, в Лондоне, в престижном районе Мейфэр. Но есть еще одни, куда более известные инициалы — JB — отсылающие нас, конечно же, к Джеймсу Бонду, ведь в книжном первоисточнике герой ездил не на Aston Martin, а именно на Bentley.

Прямо в витрине дилерского центра можно эти книжные раритеты увидеть. Например, первое издание «Казино "Рояль"» с автографом Яна Флеминга. К слову, цена этого букинистического раритета составляет 135 тыс. фунтов стерлингов. Рядом — машинописная рукопись «Человека с золотым пистолетом», которая оценивается в 175 тыс. фунтов. И, конечно же, автомобили, которые так любил книжный Бонд: Bentley Blower и Bentley Mark VI.

Вторая выставка открылась в городке Маранелло — это между Болоньей и Пармой. В этом году самая успешная команда в истории Formula 1 — Scuderia Ferrari — отмечает свое 90-летие. Вот об этом и выставка. Среди представленных здесь автомобилей есть и Alfa Romeo 8C 2300 Spider, на котором впервые появился логотип команды со скачущей лошадью; здесь можно увидеть и Ferrari 500 F2, на котором Альберто Аскари выиграл два мировых титула подряд — в 1952 и в 1953 годах; и Ferrari D50, на котором Хуан Мануэль Фанхио завоевал четвертый из своих пяти мировых титулов; а еще 312 Т, за рулем которого юный Ники Лауда выиграл свой первый чемпионат мира.

Есть здесь и машина главной знаменитости Scuderia F2004, на которой Михаэль Шумахер одержал 13 побед, в том числе шесть подряд, и завоевал свой последний титул чемпиона мира в 2004 году. И, конечно же, можно увидеть совсем свежий болид SF71H, на котором Себастьян Феттель и Кими Райкконен участвовали в прошлом сезоне Formula 1.