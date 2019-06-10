Агроном на Кубани погиб от удара по голове лопастью вертолета

Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту травмирования 33-летнего агронома лопастью вертолета Ми-2. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 7 июня, около 20:30 между хутором Красный Октябрь и станицей Мингрельской.

По данным ведомства, при дозаправке вертолета Ми-2, который опрыскивал поля в Абинском районе края, мужчину ударило по голове лопастью вертолета. От удара молодой человек скончался на месте.

Сейчас проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в субботу, 8 июня, около 11:30 в районе хутора Фортштадт в Новокубанском районе Краснодарского края совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет.

Василий Хитрых