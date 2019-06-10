На Кубани совершил жесткую посадку Як-52

В минувшую субботу, 8 июня, около 11:30 в районе хутора Фортштадт в Краснодарском крае совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет. Изначально сообщалось, что в салоне находилось два человека. Они остались живы.

Как сообщили в Южном СУТ СК РФ, в настоящее время следователи ведомства проводят доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета Як-52 в Новокубанском районе. По уточненным данным, на борту самолета находился только один человек – 47-летний пилот. «Мужчина получил многочисленные легкие повреждения тела. По предварительным данным, со слов пилота, у воздушного судна отказал двигатель. Самолет принадлежал общественной некоммерческой организации имени Балуева», - рассказали в следственном управлении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых