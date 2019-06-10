Raytheon объединилась с United Technologies

Компании United Technologies и Raytheon, которые работают в аэрокосмической и оборонной отраслях промышленности, договорились о слиянии на равных основаниях. В результате сделки на рынке появится компания Raytheon Technologies, которая займет второе место в мире по уровню выручки среди оборонных предприятий. Совокупный объем доходов двух компаний по прогнозам на 2019 год составит около $74 млрд.

По условиям сделки акционеры United Technologies получат 57% акций объединенной компании, а оставшиеся 43% отойдут действующим владельцам акций Raytheon. За слияние проголосовали советы директоров обоих производителей. Теперь для завершения сделки сторонам необходимо одобрение регуляторов и акционеров, а также закончить выделение двух основных бизнесов United Technologies — производства лифтов Otis и кондиционеров Carrier — в самостоятельные структуры. Произойти это должно в первой половине 2020 года. Тогда же стороны рассчитывают завершить и процесс объединения.

Совет директоров объединенной компании будет состоять из 15 мест, восемь из них отойдут представителям United Technologies. Пост главы новой фирмы займет председатель правления United Technologies Грег Хейс, а должность председателя правления — председатель совета директоров и главный исполнительный директор Raytheon Томас Кеннеди.

Кирилл Сарханянц