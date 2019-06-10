МегаФон и Fort Ross Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерстве

МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей в России, и управляющая компания Fort Ross Ventures, входящая в экосистему Сбербанка, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для инвестиций.



В рамках заключенного соглашения Fort Ross Ventures будет представлять МегаФону эксклюзивную собственную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. МегаФон в свою очередь намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.

«Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которых мы поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. МегаФон открыт к инновациям: компания разделяет наши ценности и наше стремление развивать технологическое предпринимательство в России и за рубежом, поэтому мы рассчитываем на значимые долгосрочные результаты нашего стратегического партнерства», говорит Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures.

«МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей, рассматривает для себя поиск интересных проектов и работу с собственной «песочницей инноваций» как один из приоритетов. Инновационные проекты, технологии и идеи позволяют увеличивать стоимость компании и создавать новые прорывные digital-проекты. Меньше чем за год работы нашей «технологической песочницы» мы достигли значительных результатов, отобрав из более чем 800 заинтересовавших нас проектов около 30, с которыми ведем работу. Партнерство с управляющей компанией Fort Ross – логичный шаг в развитии данного направления и достижения синергии в партнерстве с компанией, имеющей многолетнюю экспертизу в области венчурных инвестиций. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое позволит развивать инновации в МегаФоне и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке», - замечает директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов. Fort Ross Ventures — управляющая компания, фокусируется на инвестициях в стартапы на ранних стадиях в США, Израиле и России. Целевые компании работают в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, безопасность и маркетплейсы. Общий максимальный объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures составляет более 300 млн долл. Инвесторами в фонды под управлением Fort Ross являются как российские, так и зарубежные частные лица и корпорации, в том числе Сбербанк. Fort Ross Ventures активно взаимодействует со Сбербанком как с партнером по вопросам поиска и профессиональной оценки стартапов, а также в связи с выводом их продуктов и услуг на российский рынок.