«Газпром» сыграл роль локомотива для Ленобласти

Общая сумма заключенных соглашений Ленобласти на ПМЭФ в этом году превысила 1 трлн рублей, что в двадцать раз больше итогов прошлого года и является третью объема всех подписаний форума. Показательным выглядит и положение Ленобласти в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), в котором за год регион поднялся с двенадцатой на девятую позицию. В Петербурге результаты скромнее: 182,4 млрд рублей подписанных соглашений (в 2018 году — 267 млрд рублей) и падение на одну строчку в рейтинге АСИ.

В этом году на ПМЭФ регион подписал 46 соглашений на общую сумму 1,023 трлн рублей. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, ни одному региону в истории ПМЭФ не удавалось достичь триллионной планки. В 2018 году итоги форума для региона были значительно скромнее: 15 подписаний на 50 млрд рублей.

Львиную долю инвестиций принес проект по созданию интегрированного завода «Газпрома» по сжижению газа и выделению этана в Усть-Луге. Общая мощность комплекса по сырью составит 45 млрд куб. м газа с месторождений Надым-Пур-Таза. В планах инвестора производить 13 млн тонн СПГ, 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн пропан-бутана (СУГ) в год. Сроки ввода проекта — 2023–2024 годы. На подписании соглашения говорилось, что на его реализацию потребуется 750 млрд рублей, однако после глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что стоимость работ может составить 900 млрд рублей (см. “Ъ” от 07.06.2019).

Еще об одном крупном проекте в Ленобласти заявило руководство минерально-химического холдинга «Еврохим». Компания планирует построить в Кингисеппе мощности по производству 1 млн тонн аммиака, 1,2 млн тонн карбамида и 1,7 млн тонн метанола (см. “Ъ” от 08.06.2019). Суммарный объем инвестиций оценивается в $2,5 млрд (более 162 млрд рублей по нынешнему курсу). Новое производство будет расположено на площадке, где 7 июня «Еврохим» запустил первый завод по выпуску 1 млн тонн аммиака стоимостью $1 млрд.

Крупнейшие соглашения с руководством Ленобласти подписали также «Новотранс» с проектом универсального торгового терминала в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей, «СПК Высоцк» с угольным терминалом (24,3 млрд рублей) и «Технотранс» с зерновым в Высоцке (13 млрд рублей).

На ПМЭФ-2019, как и в 2018 году, власти Ленобласти снова подписали соглашение о реализации первой очереди ТПУ «Девяткино». На прошлом форуме инвесторами проекта были объявлены «Первая транспортная корпорация» и сервис «Яндекс.Автобусы». Из-за того, что компании передумали принимать в этом проекте участие, появился новый интересант — «Гатчинапассажиравтотранс» (см. “Ъ” от 13.05.2019).

Важным событием второго дня ПМЭФ для региона стало подведение итогов инвестиционного рейтинга АСИ среди регионов РФ. За год Ленобласть поднялась с двенадцатой позиции на девятую. В топ-три вошли Москва, Республика Татарстан и Тюменская область.

По сравнению с Ленобластью, которая обеспечила треть объема всех подписаний ПМЭФ (всего 3,1 трлн рублей), Петербург в 2019 году заключил денежных меморандумов с инвесторами на сумму 182,4 млрд рублей. Годом ранее Смольный подписал соглашений более чем на 267 млрд рублей. Однако размер сумм подписаний не означает, что вложения будут или были сделаны. Например, больше трети суммы ПМЭФ-2018 для Петербурга ожидалось инвестировать в проекты ЛРТ (трамваи от станции метро «Купчино» до Славянки, от Красного Села до Сосновой Поляны, от станции метро «Кировский завод» до Петергофа). Однако ни один из них так и не был реализован: были отменены конкурсы по проекту аэроэкспресса, в состоянии заморозки находится идея строительства автобусного вокзала «Южный» в Купчино и другие проекты.

Собеседники “Ъ” в Смольном отмечают, что особенность нынешнего ПМЭФ для правительства Петербурга в реальных деньгах, а не в MOU (меморандумах о взаимопонимании) с инвестором, советуют «не заниматься арифметикой», сравнивая объемы вложений в разные годы и в разных регионах. Тем не менее результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который подготовило АСИ, также говорят об изменениях в отношениях между администрацией города и инвесторами. Годом ранее динамика темпов роста Петербурга в рейтинговой таблице была одной из самых высоких: город поднялся сразу на 13 позиций, заняв четвертую строчку. В этом году Петербург опустился вниз на одну строчку, заняв пятое место.

Нынешний ПМЭФ принес Петербургу соглашение с ОАО РЖД, которое готово вложить 88 млрд рублей в модернизацию пригородного сообщения (ветка до Тосно, Сертолово) и строительство путепроводов. Еще 10 млрд рублей будет вложено в строительство ТЛЦ «Бронка». Вторым крупным подписанием стало строительство первого этапа Восточного скоростного диаметра (ВСД, от примыкания к ЗСД до Витебского проспекта), соглашение заключено с банком ВТБ. Общая стоимость этого проекта составляет около 35 млрд рублей, не менее 20 млрд рублей будет направлено со стороны инвестора, говорят в Смольном. Еще ряд проектов относится к сфере здравоохранения, включая строительство онкологического диспансера, перинатального центра, возведения фармацевтических предприятий.

Стенд Петербурга в этом году было оформлен согласно концепции комфортного, «умного» и открытого города, которую Смольный подготовил с приходом нового правительства. Например, на панно «Открытый город» представляли акустическую и световую подсветку мостов, на «Умном городе» — «ИТМО Хайпарк», а «Комфортный город» показывал проект УК «Старт Девелопмент» в «Южном». Часть экспозиции касалась проекта редевелопмента территории Кронштадта, а также Широтной магистрали скоростного движения (она же ВСД), которую представляли министру транспорта Евгению Дитриху, обращаясь за федеральным софинансированием проекта.

Говоря об инвестиционном климате Петербурга, председатель правления Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем им. Березина Аркадий Столпнер сообщил, что не стоит делать выводы, основываясь только на общем объеме подписанных соглашений и результатах рейтингов. «Надо смотреть не на количество заявленных проектов, а на процент завершенных. Инвестору надо доверять статистическим данным и собственным ощущениям, а не рейтингам. В Петербурге меня все устраивает»,— сказал Аркадий Столпнер.

Гендиректор промышленного холдинга «Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик объясняет ослабление позиций Петербурга в рейтинге АСИ высокой конкуренцией среди регионов страны. «Удержаться в пятерке очень сложно, и у города это сделать получилось. Петербург обладает огромным научно-образовательным и промышленным потенциалом, и руководство делает многое для развития человеческого капитала и снижения административных барьеров»,— сказал господин Соловейчик.

В «Новотрансе» считают, что правительство Ленобласти работает эффективно. «Для среднего и крупного бизнеса созданы комфортные условия работы, это проявляется и в открытости власти, и в том, что бизнесу дают работать нормально»,— заявили в компании.

Один из источников “Ъ” отметил, что господин Дрозденко в конце второго дня ПМЭФ поздравлял сотрудников региональной администрации с рекордным подписанием. В тосте он говорил о том, что инвестора надо любить и лелеять, отдельно хвалил сотрудников за клиентоориентированность. Как рассказывает один из собеседников “Ъ”, в пример был приведен случай, когда один из подписантов не помещался в стуле, выставленном для заключения соглашения, кресло для крупного инвестора было немедленно заменено.

Ольга Кантемирова, Яна Войцеховская