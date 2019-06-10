Воронежский «Факел» могут возглавить Валерий Непомнящий и Роман Асхабадзе

Главным тренером воронежской футбольной команды может стать Валерий Непомнящий, рассказали “Ъ-Черноземье” источники в клубе и среди самих игроков. Господину Непомнящему 75 лет. Он наиболее известен тем, что в качестве наставника вывел сборную Камеруна в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 1990 года. Кроме того, возглавлял сборную Узбекистана, был главным тренером в нескольких клубах Азии, в России работал и в клубах премьер-лиги, и в командах Футбольной национальной лиги. В частности, в 2012–2014 был советником президента и ассистентом главного тренера ЦСКА, после до 2016-го возглавлял «Томь». Летом прошлого года был назначен главным тренером «Балтики», однако осенью был уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба.

По словам собеседников “Ъ-Черноземье”, вместе с Валерием Непомнящим в «Факел» может прийти член его команды Сергей Оборин - в прошлом вратарь, но и в качестве главного тренера успел поработать в клубах «Амкар» (Пермь, 1995–2006 годы), «Крылья Советов» (Самара, 2066–2007) и «Сибирь» (Новосибирск, июнь – декабрь 2008-го). При этом кресло генерального директора ФК «Факел» может занять известный по работе в столичном «Спартаке» Роман Асхабадзе. Отметим, что его кандидатура на пост исполнительного директора рассматривалась и руководством «Балтики» в прошлом сезоне», когда клуб возглавил Валерий Непомнящий. Однако назначение не состоялось. Господин Асхабадзе покинул кресло гендиректора «Спартака» в конце мая 2015 года по итогам провального сезона, когда московский клуб не попал в еврокубки и остался без трофеев. До этого Роман Асхабадзе успел проработать в системе «Спартака» несколько лет: начинал он как переводчик, а в начале 2013-го занял должность гендиректора.

По данным «Ъ-Черноземье», назначение приезжих специалистов может быть одобрено на ближайшем заседании наблюдательного совета «Факела». Впрочем, господ Асхабадзе и Непонящего может удержать от переезда в Воронеж отсутствие нового генерального спонсора у команды, который бы гарантировал своевременное ее финансирование хотя бы на уровне прошлого года.

О других вариантах развития воронежского клуба читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Вокруг "Факела" собираются искры».

Андрей Цветков, Александр Прытков