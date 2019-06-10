Показатель самочувствия малого и среднего бизнеса в России – индекс RSBI – продемонстрировал рост деловой активности в первом квартале 2019 года, увеличившись до 52 пунктов против 47,1 пункта в четвертом квартале прошлого года. При этом три первых месяца 2019 года оказались для предпринимателей, по их оценкам, худшими с точки зрения условий ведения бизнеса за последние три года.

«Индекс RSBI в Пермском крае в первом квартале 2019 года показал рост до 47,3 п. – с 45,1 п. (на 2,2 п.) кварталом ранее, что свидетельствует о замедлении падения деловой активности в регионе. Основной позитивный вклад в движение индикатора внесли оптимистические прогнозы предпринимателей на второй квартал 2019 года, тогда как по факту первый квартал 2019 года оказался крайне слабым для МСБ», – отмечает региональный директор Операционного офиса «Пермский» ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Клепиков.

Значение индекса в Пермском крае остаетется ниже, чем в среднем по РФ, где деловая активность перешла в зону роста.

Оценка условий для ведения бизнеса в Пермском крае ухудшилась. Доля компаний, отмечающих улучшение условий для ведения бизнеса, в первом квартале 2019 года снизилась по сравнению с четвертым кварталом 2018 года и составила 8%. В то же время выросло число отмечающих ухудшение (с 42 до 53%), и оно является довольно существенным. Более оптимистический прогноз дают предприниматели на второй квартал 2019 года: улучшения условий для ведения бизнеса ждут 29% опрошенных, а ухудшения – 29%.

Среди компонентов индекса в первом квартале 2019 года заметный рост показал только индикатор продаж; кадровая составляющая и доступность финансирования существенно не изменились. Индекс инвестиций снизился.

Основные компоненты индекса

В первом квартале 2019 года 52% опрошенных нами предпринимателей в Пермском крае отметили падение продаж, кварталом ранее таких было 39%. В то же время во втором квартале роста выручки ждут 48%, а снижения – 21%. Негатив первого квартала был невелирован позитивными прогнозами на второй квартал, что позволило индексу продаж в регионе показать хороший рост.

Доступность финансирования в Пермском крае существенно не изменилась и остается на низком уровне. Доля предпринимателй, которые отметили легкость получения кредитов в первом квартале 2019 года, выросла с 17 до 21%, при этом существенно увеличилось число тех, кто отметил сложности (с 47 до 61%).

В Пермском крае в первом квартале 2019 года за кредитами в банк обращались 23% компаний сегмента МСБ, но всего 7% смогли его получить. В среднем по РФ за кредитами обращались 18%, получили только 10%.

Инвестиционный компонент в Пермском крае снизился, но индекс находится выше 50 п. В первом квартале 2019 года снизилось число предпринимателей, которые наращивали вложения в собственный бизнес (с 14 до 13%). При этом увеличилась и доля тех, кто сокращал инвестиции (с 13 до 18%). В регионе колочиство наращивающих инвестиции ниже числа тех, кто инвестиции сокращает, но позитивный прогноз на второй квартал (увеличивать инвестиции планируют 18%, а сокращать – 8%) позволил индексу удержаться в зоне роста.

Кадровый компонент индекса RSBI в Пермском крае не показал изменений и балансирует на уровне 50 п.

В первом квартале 2019 года наблюдался рост числа компаний, наращивающих штат, с 6 до 10%, но увеличилась и доля тех, кто его сокращал (с 11 до 13%). Число сокращающих штат превысило число его увеличивающих, но уравновесить значение индекса позволил прогноз на второй квартал 2019 года. Увеличивать штат планируют 12%, а сокращать – 8%.

«Снижение доходов малого бизнеса является прямым следствием сокращения реальных располагаемых доходов населения, которое мы наблюдали в начале года, и общего ухудшения макроэкономической ситуации. Кроме того, не все предприятия успели перестроить свою деятельность с учетом фактора повышения НДС, – объясняет результаты исследования руководитель блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Константин Басманов. – Во втором квартале мы ожидаем увидеть более оптимистичную картину, связанную как с укреплением национальной валюты, так и с уходом эффекта повышения налоговой нагрузки. Второй и третий кварталы года – традиционно сильные для бизнеса, особенно на фоне низкой базы первого квартала».

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