«Мы подошли к проблеме беспилотников комплексно и реализовали целую экосистему»

Беспилотные грузовики помогут бизнесу сэкономить до 60% на перевозках. Об этом в интервью «Коммерсантъ FM» заявил генеральный директор «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин. По его словам, это произойдет за счет снижения затрат на зарплаты работникам и сокращения расходов на топливо. В то же время заместитель министра транспорта Алексей Семенов подчеркнул, что перед тем как выводить такой вид транспорта на дороги общего пользования, его нужно будет тщательно протестировать. Кого заинтересуют беспилотные грузовики? И когда появятся законы, регулирующие эту сферу? Эти и другие вопросы с Алексеем Нащекиным и Алексеем Семеновым обсудил ведущий «Коммерсантъ FM» Марат Кашин.

— Я знаю, что был только что испытан грузовой беспилотник в Казани. Расскажите, как это было? Каковы результаты?

Алексей Нащекин: Мы подошли к проблеме беспилотников комплексно и реализовали не просто беспилотник, а целую экосистему. Мы создали проект «Умная дорога» — это центральная система, цифровые двойники дороги, системы высокоточного позиционирования, которые управляют беспилотниками. И в рамках этого проекта был также создан электрический беспилотный грузовик без классических элементов управления — руля, педалей, приборов, который полностью автономен и управляется этой «умной» дорогой.

— Вы пока не собираетесь выводить этот беспилотник на дороги общего пользования? И если это так, то для чего он предназначен?

А.Н.: Сейчас нормативное регулирование не позволяет выводить полностью автономные системы на дороги, мы ждем изменений законодательства и планируем начать с ограниченных территорий — складских комплексов, портов. После принятия необходимой нормативной базы мы планируем использовать полностью автономные грузовые комплексы на дорога общего пользования.

— Вы уже имеете представление о будущих заказчиках ваших беспилотников?

А.Н.: Безусловно. Мы создаем абсолютно утилитарное решение, по нашим подсчетам, себестоимость перевозки электрическими беспилотниками на 60% ниже, поэтому в качестве наших клиентов мы видим на первом этапе логистические комплексы, порты, а на втором этапе — практически все грузоперевозчики.

— За счет чего такая экономия?

А.Н.: Электрическая тяга не требует горюче-смазочных материалов, то есть нет солярки, нет масла и так далее. Плюс он дешевле, чем классический автомобиль — меньше затраты на амортизацию, меньше налоги.

— Готовы ли российские дороги к таким грузовикам? Существует ли уже цифровая инфраструктура в России уже?

Алексей Семенов: Давайте начнем с другого ракурса. В первую очередь, при эксплуатации беспилотных транспортных систем важна безопасность. Поэтому прежде, чем выводить беспилотник на автомобильную дорогу общего пользования, надо провести полноценные испытания, протестировать эту систему в различных условиях. К сожалению или к счастью, эта работа занимает достаточно долгое время, если делать ее качественно, правильно и добросовестно.

Во всем мире такие работы ведутся, Российская Федерация не является исключением, здесь мы, наверное, находимся на одной из лидирующих позиций. Чтобы любой беспилотник вышел на дорогу, нужно две вещи: первая – законодательное регулирование, вторая – наличие необходимой цифровой технологии. Мы сейчас занимаемся законодательным регулированием — это задача Минтранса России. В сферу моих обязанностей входят вопросы внедрения беспилотных транспортных систем, могу заверить: необходимая нормативка будет, потому что внедрение беспилотников и эксплуатация беспилотников, хотим мы или не хотим — это реальное будущее, которая к нам приближается с каждым днем.

— Все-таки насколько это близкое или далекое будущее, можете нас сориентировать?

А.С.: Я думаю, речь идет о годах. Мы же рассматриваем беспилотные транспортные системы различного назначения. Вот Алексей сейчас говорит про автомобильное, а есть еще авиационные беспилотные транспортные системы. Это два самых массовых направления. Как вы знаете, внедрение авиационных беспилотников проходит очень широкомасштабно. И нормативная база не всегда успевает отрегулировать эти внедрения. Тем не менее, Минтранс уже разработал правила учета беспилотных авиационных средств, сейчас они дорабатываются и скоро будут приняты.

Что касается беспилотных автомобилей, то потребуются еще годы, но не десятилетия. Причем мы здесь идем со всем миром в ногу — пока еще ни в одной стране не принято решения о массовом внедрении, хотя все этими задачами занимаются. Но технологии, по которым будут работать и внедряться беспилотники, должны быть стандартизированы во всем мире, иначе мы не получим трансграничного взаимодействия беспилотных транспортных систем. Должны быть и команды линии управления на определенных частотах, нужен определенный протокол взаимодействия, и все это должно быть стандартизировано. Вот как мы используем сотовый телефон — вне зависимости от модели у нас все работает в сетях бесперебойно. Так же должны работать и беспилотники.

Технически и технологически, проблем сегодня нет. Беспилотники ездят, дорожная инфраструктура позволяет их эксплуатировать. Есть вопрос нормативного регулирования и есть вопрос уверенности в безопасности таких беспилотных транспортных систем.

Все беспилотники должны находиться в единой доверенной информационной среде. Это один из элементов цифровой платформы транспортного комплекса. Если посмотреть на карту нашей страны, видно, что транзитный потенциал огромен. И мы интегрируем мировое транспортное пространство. Сегодня у нас объем экспорта транспортных услуг составляет около $15 млн — это сопоставимо с объемом экспорта вооружения и военной техники. И внедрение цифровых транспортных технологий, создание «зеленых коридоров», автоматизация прохождения административных барьеров на границе позволит увеличить привлекательность нашей страны для транзитного потенциала и фактически без больших капиталовложений в инфраструктуру повысить производительность транспортных систем именно путем внедрения цифровых сервисов. Это, в первую очередь, касается системы электронного пломбирования, которая в ближайшее время вступит в действие: все автомобили, которые следуют транзитом через Российскую Федерацию, будут оснащены электронной цифровой навигационной пломбой, которая будет передавать сведения в таможню, контролирующим органам, грузоотправителям, и грузополучателям.