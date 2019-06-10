Горячая тема лета

«Некоторые вещи мы начинаем ценить только тогда, когда потеряем. Например, горячую воду». Сезонное отключение ГВС каждое лето обрастает новыми шутками, смешанными с волной негодования. Однако, мало кто знает, для чего их на неделю-две лишают привычного комфорта и как быть, если «ледниковый период» затянулся дольше, чем обещали. Об этих и других нюансах рассказали специалисты ООО «БашРТС».

Какие работы проводятся во время отключений, и почему нельзя, например, проводить ремонт в дневное время, а на ночь возвращать жильцам горячую воду?

Временный вывод из теплосетей из эксплуатации каждая обслуживающая организация старается использовать с максимальной пользой. Управляющие компании проверяют систему внутри дома и, при необходимости, проводят ремонт.

Компания БашРТС же отвечает за состояние тепловых сетей до границы жилых домов. Она отключает от городской теплосети отдельные участки и проводит на них гидравлические испытания. Давление в теплосети повышают на четверть; такое отклонение от привычных нормативов выявляет слабые места. Резкое падение показателей на контрольных точках сигнализирует, что на определенном отрезке есть повреждения, которые могут привести к аварии. Обнаружить и устранить протечку можно только с помощью раскопок. После проведенного ремонта (это может быть замена комплектующих, отдельных сегментов трубы или ее обшивки), сеть должна вновь пройти испытания. Только убедившись, что все неполадки устранены, рабочие могут снова спрятать теплотрассу под землей. Весь этот комплекс работ занимает не один и не два дня, чем и обусловлена длительность «карантинного» периода.

С отключением горячей воды можно столкнуться только в России. Ни в одной европейской стране такого нет. Почему?

Причина кроется в устройстве теплоснабжения, доставшемся нам еще с советских времен. В большинстве стран, в том числе в Европе, дома отапливаются локально – электрическими или газовыми котлами.

Российские же города, в том числе Уфа, снабжаются теплом централизованно – от городских ТЭЦ и котельных цехов. До того, как теплая вода поступит в каждый дом, она проходит многокилометровый путь по трубам разных диаметров. Также необходимо учитывать теплопотери, которые неизбежны в российском климате. Поэтому, чтобы в кране и батареях вода была действительно горячая, а не чуть теплая, из ТЭЦ она выходит гораздо более высокой температуры.

Как определяется дата и длительность отключения горячей воды?

Плановые отключения ГВС начинаются сразу после завершения отопительного сезона.

По закону о предстоящем плановом перерыве в подаче теплой воды жильцов должны уведомлять письменно не менее чем за 10 дней. Обычно эта информация распространяется с помощью объявлений в подъездах. Включать водоснабжение коммунальщики обязаны не позднее чем через отведённые им две недели.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами установлена продолжительность выключения горячего водоснабжения для проведения профилактики не более чем 14 дней. Постановлениями Правительства РФ для коммунальных служб определены такие же сроки.

Обычно этого срока достаточно, чтобы провести профилактический ремонт. Однако, помимо этого на многих участках требуется капитальный ремонт, который может занимать более месяца. Речь идет о тех случаях, когда требуется полная перекладка наиболее поврежденных отрезков. Сроки проведения таких работ законодательством не регламентируются – все зависит от количества дефектов, выявленных во время гидравлических испытаний, объема и сложности предстоящего ремонта.

Сегодня теплосетевая инфраструктура имеет довольно высокий износ. По БашРТС - это 55% сетей отопления и более 80 % - ГВС. Для поддержания в работоспособном состоянии этой огромной системы ежегодно требуется замена не менее 4% от общей протяженности. Но пока минимально-установленный тариф не позволяет достичь этих объемов и преодолеть отметку в 2,5 - 3% в год.

Специалисты Башкирских распределительных тепловых сетей отмечают, что в каждом конкретном случае, когда необходимо отключение ГВС более, чем на две недели, они стараются объективно оценить, насколько оправдано увеличение сроков ремонта, максимально точно спланировать работы и учесть потребности жителей, чтобы принести как можно меньший дискомфорт.

Почему нельзя решать проблемы по мере поступления, то есть проводить ремонт по факту возникших прорывов?

Тепловые сети – это не только горячая вода в наших кранах, но и система отопления домов. Чтобы сотни или даже тысячи жителей города не остались зимой с холодными батареями, нужно прилагать максимальные усилия для предотвращения возникновения нештатных ситуаций во время отопительного сезона.

Совсем избежать дефектов невозможно, так как горячая вода, проходящая по трубам, отрицательно воздействует на них. Вследствие колебания температур (когда внутри кипяток, а снаружи – значительный минус) происходит деформация, в дальнейшем приводящая к поломкам. Поэтому после завершения каждого отопительного сезона проверяются все участки города.

Есть ли в Уфе дома, в которых вообще не отключают горячую воду? Можно ли надеяться, что когда-нибудь весь город сможет обходиться без этих вынужденных мер?

Да, в нашем городе есть дома с собственными котельными. Но и там требуются профилактические работы. Правда, они могут проводиться за более короткий срок или не каждый год. Сегодня застройщики всё чаще используют эту возможность при проектировании зданий, устанавливая альтернативный источник тепла в подвалах или на крышах новостроек.

Есть вариант сокращения ремонтных работ до одного-двух дней и на центральной теплосети, однако это возможно только после полной замены металлических труб на трубы из сшитого полиэтилена. Они менее подвержены коррозии, а значит и ежегодного вмешательства не требуют. Но чтобы во всем городе проложить новый трубопровод, потребуется много времени и финансовых средств.

Полностью отказаться от ремонтных работ нельзя. Ведь каждый из нас проводит техническое обслуживание своей машины, делает косметический ремонт в доме. Так же и с теплосетями. Рано или поздно любая техника или материалы устаревают и выходят из строя.

Где узнать, когда в вашем доме будет отключение?

С графиками запланированных работ в Уфе и других городах республики на все лето можно ознакомиться на сайте ООО «БашРТС» bashrts-rb.ru. Там указаны не только адреса и сроки, но и вид предстоящего ремонта.

Также по любым вопросам, связанным с отключением воды или задержкой сроков ее подачи, можно позвонить по телефону горячей линии: 8-800-511-30-15 (бесплатно), пн-пт - с 08:00 до 20:00, сб - с 9:00 до 18:00.

Татьяна Балашова