Совладельцы ПСК-6 планируют сеть роботизированных парковок за 700 млн рублей

Владельцы уфимской девелоперской группы ПСК-6 планируют построить сеть роботизированных парковок стоимостью 700 млн руб. Инвестиционное соглашение о реализации этого проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве вице-премьер Илшат Тажитдинов. Проект, оператором которого является ООО «Бокспаркинг Уфа», должен создать тысячу парковочных и 150 рабочих мест. Другие его детали не уточняются.

«Бокспаркинг Уфа», по информации kartoteka.ru, образовано 27 мая текущего года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Принадлежит совладельцам предприятий группы ПСК-6 — депутату горсовета Уфы Олегу Филиппову и Виктории Тарасовой (дочери предпринимателя Андрея Носкова), а также предпринимателю Имантсу Кудиньшу (владеет 100% московского ООО «Руспаркинг» и 50% ООО «Бокс паркинг рус» в Адыгее).

Ирина Самойлова