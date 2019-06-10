Новосибирская таможня предложила создать свободные экономические зоны в Горном и Линево

Новосибирская таможня предложила создать свободные экономические зоны в поселках Горный и Линево Новосибирской области, где созданы территории опережающего развития. Об этом в понедельник рассказал на оперативном совещании в правительстве области начальник Новосибирской таможни Валерий Гуков.

«Предлагаю проработать вопрос создания на этих территориях, а может быть, и на территориях созданных там индустриальных парковых проектов, свободных экономических зон с возможностью упрощения льгот, представленных на федеральном уровне при применении процедуры свободной таможенной зоны», - сказал Валерий Гуков.

Также он отметил, что право принимать решение о возможности процедуры останется за резидентами, так как она «накладывает определенные ограничения». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял предложение и пообещал обсудить его с коллегами.

Юлия Сасевич