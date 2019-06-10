Два легендарных стана ММК произвели в сумме 50 млн тонн проката

Два исторических толстолистовых стана Магнитогорского металлургического комбината – 4500 и 2350 – достигли в мае знакового рубежа в 50 млн тонн проката, совокупно произведенного агрегатами с момента их запуска на предприятии.

Они заработали на ММК еще в годы Великой Отечественной войны и первоначально катали броневую сталь для фронта. Каждый второй советский танк в те годы производился из магнитогорского металла.

До войны прокатный стан 4500 работал на Мариупольском металлургическом заводе имени Ильича. В начале августа 1941 года, когда фронт подошел вплотную к Мариуполю, его по решению Государственного комитета обороны демонтировали и вместе с работавшими на нем людьми эвакуировали на ММК. Уже 1 ноября 1941 года на стане был прокатан первый броневой лист, а в декабре того же года Магнитка дала фронту 60 тыс. тонн танкового броневого металла.

Толстолистовой стан 2350 эвакуировали в Магнитку из Запорожья. На тот момент это был лучший листовой стан страны с проектной мощностью 280 тыс. тонн. Его также смонтировали в кратчайшие сроки, и уже 1 июля 1942 года он выдал первый лист.

Станы 4500 и 2350 по-прежнему в строю и вносят существенный вклад в производственные успехи Магнитогорского металлургического комбината. В 2018 году они выпустили 164 тыс. тонн и 226 тыс. тонн горячего проката соответственно. Сегодня они выпускают листовой прокат толщиной от 6 до 160 мм, предназначенный для судостроения, мостостроения, машиностроения, трубных предприятий и других отраслей промышленности. Оставаться востребованными станам-ветеранам помогает отлаженная система технического обслуживания и ремонтов, позволяющая продлить жизнь агрегатам.