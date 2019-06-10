WSJ: в Белом доме предложили отсрочить ограничения на продукцию Huawei

И. о. директора административно-бюджетного управления Белого дома США Рассел Воут считает, что ограничение использования продукции китайской Нuawei приведет к негативным последствиям для американских компаний. В связи с этим господин Воут предложил отложить введение запрета на продукцию Huawei. Об этом говорится в его письме, направленном вице-президенту США Майку Пенсу и девяти членам Конгресса США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Документ датирован 4 июня. В нем предлагается отложить применение к Нuawei ряда положений закона о национальной обороне, одобренного президентом США Дональдом Трампом в 2018 году. В частности, закон запрещает юрлицам и получателям федеральных грантов и займов в США вести бизнес с китайскими компаниями или подрядчиками.

В письме говорится, что эти ограничения могут привести к «резкому сокращению» числа компаний, поставляющих оборудование для правительства. Кроме того, закон негативно скажется на американских компаниях в сельской местности, где популярно оборудование Huawei. Рассел Воут предлагает, чтобы ограничения для американских компаний вступили в силу не через два года после принятия закона, а через четыре.

«Хотя администрация (США) признает важность этих запретов для национальной безопасности, несколько ведомств слышали о серьезной озабоченности широкого круга сторон, которые могут быть потенциально затронуты (законом об ограничении на использование продукции Нuawei.— “Ъ”)»,— уточняется в письме.

Представитель Нuawei отказался комментировать письмо. Как заявили WSJ в административно-бюджетном управлении Белого дома, письмо не означает, что США изменят политику в отношении Huawei, и не повлияет на запланированные ограничения против китайской компаний.

В конце мая между США и Китаем начался новый виток торговой войны, когда Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «В торговую войну вступили танки».