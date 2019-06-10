В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает «РИА Новости».

«Выплата за уход устанавливается в размере 10 тыс. руб., который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год»,— говорится в проекте закона.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит правительству финансировать государственные услуги ухода за пожилыми и инвалидами. Новый тариф может быть выделен в рамках уже существующих отчислений в Фонд социального страхования или сформирован за счет отмены потолка зарплат, с которых платятся взносы в ФСС, также на финансирование системы могут использовать средства Пенсионного фонда.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дожить на одну зарплату».