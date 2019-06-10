Ротенберг станет прямым владельцем компании—проектировщика Крымского моста

Бизнесмен Аркадий Ротенберг выкупит управляющую компанию проекта Крымского моста «СГМ-Мост». «Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост"»,— сообщил журналистам представитель господина Ротенберга (цитата по «РИА Новости»).

Компания была учреждена в 2015 году и позволила сконцентрировать все ресурсы для реализации проекта моста. Ранее доли «СГМ-Мост» находились на балансе принадлежащего господину Ротенбергу строительного холдинга ООО «Стройгазмонтаж».

Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года, на полгода раньше дедлайна, в открытии автодороги принял участие президент России Владимир Путин, который проехал 19-километровый путь в сторону Крыма за рулем самосвала. По Крымскому мосту за первый год работы проехало 5 млн машин, в том числе 500 тыс. грузовиков и более 60 тыс. автобусов. Против шести компаний, участвовавших в строительстве моста, Вашингтон ввел санкции.