Премьера

Гамлет в кабаре

В Театра им. Моссовета 3 июля в рамках Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Гамлет» в постановке худрука датского театра Republique Мартина Тулиниуса. Зрелище неожиданное: под его руководством музыканты известного лондонского трио Tiger Lillies превратили шекспировскую трагедию в цирк с танцами и элементами брехтовского кабаре. Играя на аккордеоне, контрабасе и ударных, музыканты и шуты пытаются развеселить принца датского, рассказывая ему сказку о любви, предательстве и мести. Один из авторов идеи и фронтмен Tiger Lillies Мартин Жак объяснил, почему знаменитую трагедию можно воспринимать как шутку: «Театр — это такое место, где священных коров препарируют. В спектакле будет 10 процентов от пьесы, а все остальное — песни. Я пою о Гамлете, пою об Офелии, пою эту историю».

Место

Резиденция джаза

Создатель «Джазовых сезонов» в Горках Ленинских Игорь Бутман Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» 6 июля стартует музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году на открытой площадке старинной подмосковной усадьбы встретятся десять джазовых коллективов из России и зарубежных стран. Среди наиболее ожидаемых гостей опен-эйра известный трубач и концептуалист Кристиан Скотт, американский органист Ларри Голдингз, гитарист Питер Бернcтайн и барабанщик Билл Стюарт, Валерий Сюткин и его проект Light Jazz, а также резиденты и создатели фестиваля — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Голос

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Есть люди, которые не различают понятия цены и ценности»

Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, который заявил, что покидает свой пост из-за «полнейшего непонимания» со стороны администрации края

Жанр

Открытый авангард

В Русском музее 4 июля откроется выставка «Союз молодежи». Она представит работы первого официально зарегистрированного объединения художников русского авангарда, которое предвосхитило многие открытия авангарда более позднего. Возникнув в 1910 году как общество для молодых неакадемических художников, оно опередило даже знаменитый «Бубновый валет». Среди 200 произведений живописи, графики, сценографических проектов и афиш — работы Елены Гуро, Михаила Матюшина, Владимира Татлина, Павла Филонова. Эта выставка станет первой, которая объединит работы «Союза молодежи» и расскажет о его вкладе в эстетику авангарда.

Стиль

День рождения моды

За 60 лет итальянская мода стала культурным явлением Фото: Enrico Coveri

Выставка «60 лет итальянской моды» откроется 3 июля в Музее декоративно-прикладного искусства. Посвященная наиболее заметным фигурам в мире моды и дизайна, которые прославили итальянскую моду, выставка наглядно покажет, как она развивалась последние 60 лет. В экспозицию вошли работы «от кутюр» из гардероба великих актеров, музыкантов и моделей с красной ковровой дорожки, также посетители смогут увидеть культовые образы из известных кинофильмов. Среди них наряды от Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Gucci и другие. Часть экспозиции посвящена смелым исследованиям и экспериментам XX века.

Вещь

Фото: Музейно-выставочный центр «Новый Иерусалим»

«Синий слон» и еще более 30 работ знаменитого бурятского скульптора собраны на выставке «Искусство Даши Намдакова» в музейно-выставочном центре «Новый Иерусалим» (Истра)

Анонсы

01.07

В Мультимедиа Арт музее выставка «Классики хорватской фотографии» представила 80 работ главных фотохудожников Хорватии ХХ века.

02.07

В Историческом музее на выставке «Н.И. Новиков и русское просвещение» собраны экспонаты, связанные с именем знаменитого журналиста, просветителя и издателя.

03.07

В Ярославском музее зарубежного искусства выставка «Европейский пейзаж конца XIX — начала XX века» объединила полотна неаполитанской школы — центра итальянского романтизма.

04.07

Казимир Малевич. «Портрет И.В. Клюна». 1913 год Фото: ГРМ

В широкий прокат выходит приключенческий боевик «Человек-паук: Вдали от дома».

05.07

На ВДНХ стартует международный фестиваль искусств «Вдохновение» — марафон из 20 театральных постановок, подготовленных европейскими театрами и труппами из бывших советских республик.

06.07

В Музее Востока открыта выставка работ художника, ставшего яркой фигурой русско-грузинского авангарда — «Кирилл Зданевич. Тифлис — Москва».