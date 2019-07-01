Costa Venezia, лайнер

Все включено

Интерьеры знаменитого оперного театра Ла Фениче, полноразмерные венецианские гондолы в качестве интерьерных украшений, оздоровительный комплекс, казино, 2116 кают уровня гостиницы 5+, бассейн с выдвижной стеклянной крышей, аквапарк, крытое поле для мини-футбола, тренажерный зал, галерея искусств и фотографий, гигантская шопинг-зона и музей итальянского футбольного клуба «Ювентус» — все это великолепие, размещенное на борту крупнейшего в своем роде круизного лайнера Costa Venezia, прибудет в начале осени в порт Владивосток. Судно, как выяснилось, арендовано (не афишируется, за какую сумму) Росконгрессом в качестве плавучей гостиницы и предназначено для гостей стартующего в столице Приморья в начале сентября Восточного экономического форума. Его участник (зарегистрированный в таком качестве официально) может арендовать здесь каюту за разные деньги. Зависит от крутизны номера и вида из иллюминатора. Стандартная «единичка» с видом на море, например, предлагается за 60 тысяч рублей в сутки (с видом на причальную стенку не сильно, но дешевле). Кормить гостей будет известный итальянский повар Умберто Бомбана, чей ресторан в центре Гонконга обладает 6 мишленовскими звездами. Сам лайнер Costa Venezia молод и свеж — сошел со стапелей знаменитой итальянской верфи Fincantieri всего несколько месяцев назад. На нем 14 палуб, а экипаж и обслуга числом с небольшую армию — 1278 человек. Лайнер строился с учетом капризов… китайского рынка, что, по словам операторов судна, объясняет обилие золота в интерьерах и огромное количество магазинов самых дорогих брендовых марок. Насколько известно, самой представительной делегацией на ДВЭФ ожидается китайская. Неужели Росконгресс под нее и пункт размещения выбирал?

Елена Кудрявцева