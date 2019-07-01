Анатолий Яночкин, пенсионер

Серебряный волонтер

Звездного статуса на II Европейских играх в Минске удостоились не только российские спортсмены, которые собрали наибольшее количество наград, но и 80-летний пенсионер из Подмосковья. У него на прошлой неделе взяли интервью все ведущие СМИ Белоруссии. Анатолий Яночкин — волонтер. На фотографиях с коллегами по цеху (а это в основном студенты) он выделяется разве что сединой и заметно поредевшей шевелюрой. В остальном поджарый улыбчивый мужчина не уступает ни одному 20-летнему парнишке в кепке. Знает английский и немецкий, имеет звание мастера спорта по альпинизму и может похвастаться восхождением на все горы СССР высотой больше 7 тысяч метров. Волонтерскую карьеру начал, когда ему было за 70 «Забавы ради подал заявку на Олимпиаду в Сочи и… прошел»,— признается пенсионер. Потом, что называется, Остапа понесло. Олимпиада в Пхёнчхане, чемпионаты мира по легкой атлетике и хоккею, «Формула-1», бизнес-форумы в Сколково — в общей сложности больше сотни мероприятий. Теперь Европейские игры, где опытный Яночкин сопровождал спортсменов на допинг-пробы после соревнований. Кстати, в мировом сообществе возрастных волонтеров принято уважительно называть «серебряными». «Русский человек удивляется, увидев меня в жилетке с надписью "Волонтер", а за границей в этом ничего особенного нет. В Корее общался с американцем, которому больше 80. Это для него тоже способ посмотреть мир и стать частью грандиозных событий»,— рассказывает журналистам Анатолий и без тени кокетства добавляет, что старым себя не чувствует. А чтобы народ не сомневался в искренности сказанного, Яночкин делится планами на ближайшее будущее: в начале июля его ждут на Московском урбанистическом форуме.

Ганна Курак