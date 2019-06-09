Летевший из Санкт-Петербурга в Алматы самолет экстренно приземлился в Москве

По техническим причинам самолет Air Astana, вылетевший из Санкт-Петербурга в Алматы, вынуждено сел в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанской авиакомпании.

«Самолет, выполнявший рейс КС 154 авиакомпании Air Astana по направлению "Санкт-Петербург—Алмата", по технической причине выполнил вынужденную посадку в аэропорту города Москва в 16:23 по алматинскому времени (13:23 мск)»,— говорится в сообщении.

По информации авиаперевозчика, причиной стало сообщение о низком давлении масла в одном из двигателей самолета. Аварийная посадка самолета в московском аэропорту прошла в штатном режиме, инженеры устраняют неисправность на борту. В настоящее время пассажиры находятся в терминале.