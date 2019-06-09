За время проведения ЕГЭ в 2019 году с экзамена удалили 500 человек

Наблюдатели удалили 522 человека за нарушение правил ЕГЭ, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. «С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника. У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Отмечается, что нарушения не носят массовый характер. «Результаты всех нарушивших правила проведения госэкзамена аннулированы, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год»,— добавляется в сообщении.

В интернете были опубликованы 14 контрольных измерительных материалов ЕГЭ, их принадлежность конкретным участникам установлена.

Ранее в ведомстве заявили, что результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.