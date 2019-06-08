В Петербурге продолжаются пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова

На Невском проспекте в Петербурге второй день проходят одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, которому утром предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков (ч.4 ст.228.1 УК РФ). Журналистское сообщество связывает преследование Ивана Голунова с его профессиональной деятельностью.

Предполагается, что пикеты в Петербурге будут проходить на протяжении всего дня.

Сегодня, 8 июня, Никулинский суд Москвы должен избрать ему меру пресечения. По инкриминируемой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Во время сегодняшних одиночных пикетов в Москве около суда полиция задержала трех человек.

Иван Голунов известен своими расследованиями про РПЦ, реконструкцию Москвы и злоупотребления в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь».

Марина Царева