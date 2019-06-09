В Москве 12 июня перекроют несколько улиц из-за Дня России

В центре Москвы с 12:00 в среду, 12 июня, из-за празднования Дня России полностью перекроют:
Также с 21:15 и до окончания праздничных мероприятий транспорт не сможет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережной до Китайгородского проезда, сообщается на сайте мэра Москвы. В этот день парковки в центре города будут бесплатными.
День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года в честь принятия Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
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