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В Москве 12 июня перекроют несколько улиц из-за Дня России

В центре Москвы с 12:00 в среду, 12 июня, из-за празднования Дня России полностью перекроют:

  • Москворецкую улицу,
  • площадь Васильевский Спуск,
  • Большой Москворецкий мост,
  • улицы Ильинку и Варварку.

Также с 21:15 и до окончания праздничных мероприятий транспорт не сможет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережной до Китайгородского проезда, сообщается на сайте мэра Москвы. В этот день парковки в центре города будут бесплатными.

День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года в честь принятия Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

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