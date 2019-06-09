Министр финансов США провел переговоры с главой Народного банка Китая

Министр финансов США Стивен Мнучин встретился с главой Народного банка КНР (ЦБ) И Ганом, с которым провел «конструктивные переговоры», сообщил господин Мнучин в Twitter. «Провел конструктивную встречу с главой Народного банка Китая И Ганом, в ходе которой у нас была откровенная дискуссия по торговым вопросам»,— сказано в сообщении.

Встреча состоялась на полях министерской встречи стран G20 в Японии.

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

О последних событиях торговой войны — в публикации “Ъ” «В торговую войну вступили танки».