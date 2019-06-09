Явка избирателей на выборы в Южной Осетии к 10 утра составила 8,81%

Явка избирателей на парламентских выборах в Южной Осетии по состоянию на 10:00 мск составила 8,81%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИКа республики Беллу Плиеву. По ее словам, процент уже проголосовавших свидетельствует о высокой активности граждан.

Сегодня, 9 июня, в Южной Осетии впервые выборы в парламент проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. На выборах зарегистрированы семь партий — «Единая Осетия», «Единство народа», «Ныхас», Народная партия, Коммунистическая партия, «Единство» и «Фыдыбаста». Всего 77 избирательных участков открыто для голосования, 73 из которых находятся непосредственно на территории Южной Осетии, оставшиеся четыре — в посольствах в Москве и Сухуме, а также консульстве республики в Северной Осетии.

В августе в 2008 году после пятидневной вооруженного конфликта с Грузией, Абхазия и Южная Осетия объявили себя независимыми государствами. Россия первой признала независимость обеих республик. На сегодняшний день их статус остается спорным на международной арене. В своем недавнем заявлении генсек НАТО призвал Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.

Почему Россия решила признать независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, читайте в интервью Дмитрия Медведева “Ъ” «Россия получила главное — мир».