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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ   |  купить фото

Выступление «Машины времени» на концерте 12 июня у стен Кремля отменили

Выступление «Машины времени» на праздничном концерте в День России на Красной площади отменили, сообщил лидер группы Андрей Макаревич в Facebook. «Если кто рассчитывал увидеть “Машину“ 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил»,— написал господин Макаревич.

В разговоре с «РИА Новости» пресс-секретарь группы Антон Чернин уточнил, что позвонили из компании «Арс», ее представитель и рассказал об отмене выступления. Причину такого решения в компании «Арс» не назвали.

День России отмечается 12 июня. В этот день в столице традиционно организовывают массовые гуляния и концертные площадки.

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