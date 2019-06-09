Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в Россию

В Россию из Белоруссии реверсом вернулось 450 тысяч т загрязненный российской нефти, сообщила пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим». «Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.

В июне планируется ежесуточно прокачивать нефть в объеме 65 тыс. т в западном направлении.

«Организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Республики Беларусь российской нефти ненадлежащего качества. Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря»,— уточнили в «Белнефтехиме».

Этот этап завершится в начале июля. Затем перейдут к очистке нитки трубопровода от Мозыря до российской Унечи, на это потребуется время до середины августа.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержали четырех человек.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Россия согласовала с Польшей компенсации по "Дружбе"».