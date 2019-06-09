Главные анонсы 10–16 июня

10 июня, понедельник
В Женеве (Швейцария) премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Европейский центр ядерных исследований, где встретится с российскими учеными. На следующий день премьер примет участие в Международной конференции труда.
Пресненский районный суд Москвы огласит приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию.
Замоскворецкий суд Москвы вынесет приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру по делу о создании преступного сообщества и получении взяток.
Российские школьники будут сдавать ЕГЭ по обществознанию. 13 июня пройдут экзамены по биологии и информатике.
11 июня, вторник
Конституционный суд Украины обсудит законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
В Нижнем Новгороде пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу между Россией и Кипром.
12 июня, среда
В Кремле состоится торжественный прием в честь Дня России.
На Центральном московском ипподроме пройдут скачки на приз президента России.
13 июня, четверг
В Бишкеке (Киргизия) откроется саммит ШОС на уровне глав государств при участии Владимира Путина.
В Москве министр энергетики Александр Новак встретится с зампредом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.
Как ожидается, в Великобритании начнется процесс выборов нового лидера Консервативной партии.
14 июня, пятница
В Санкт-Петербурге пройдет годовое собрание акционеров «Газпром нефти».
В суде лондонского района Белмарш пройдет слушание по вопросу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
15 июня, суббота
В Душанбе (Таджикистан) Владимир Путин примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
16 июня, воскресенье
В Харбине (Китай) откроется шестая российско-китайская выставка ЭКСПО, которая продлится до 19 июня. Ожидается, что в ней примут участие более 1350 компаний из 34 стран.
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