Главные анонсы 10–16 июня

10 июня, понедельник

В Женеве (Швейцария) премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Европейский центр ядерных исследований, где встретится с российскими учеными. На следующий день премьер примет участие в Международной конференции труда.

Пресненский районный суд Москвы огласит приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию.

Замоскворецкий суд Москвы вынесет приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру по делу о создании преступного сообщества и получении взяток.

Российские школьники будут сдавать ЕГЭ по обществознанию. 13 июня пройдут экзамены по биологии и информатике.

11 июня, вторник

Конституционный суд Украины обсудит законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

В Нижнем Новгороде пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу между Россией и Кипром.

12 июня, среда

В Кремле состоится торжественный прием в честь Дня России.

На Центральном московском ипподроме пройдут скачки на приз президента России.

13 июня, четверг

В Бишкеке (Киргизия) откроется саммит ШОС на уровне глав государств при участии Владимира Путина.

В Москве министр энергетики Александр Новак встретится с зампредом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Как ожидается, в Великобритании начнется процесс выборов нового лидера Консервативной партии.

14 июня, пятница

В Санкт-Петербурге пройдет годовое собрание акционеров «Газпром нефти».

В суде лондонского района Белмарш пройдет слушание по вопросу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

15 июня, суббота

В Душанбе (Таджикистан) Владимир Путин примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

16 июня, воскресенье

В Харбине (Китай) откроется шестая российско-китайская выставка ЭКСПО, которая продлится до 19 июня. Ожидается, что в ней примут участие более 1350 компаний из 34 стран.