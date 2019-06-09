Депутата красноярского заксобрания арестовали по подозрению в мошенничестве

Центральный районный суд Красноярска арестовал депутата краевого законодательного собрания Сергея Титова на два месяца по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС. По данным следствия, депутат предложил директору одной их теплоснабжающих организаций, через имеющиеся у него полномочия добиться увеличения тарифа на тепло. В дальнейшем это якобы позволило бы получить компании субсидию в большем размере, чем понесенные затраты.

«Директор коммерческой организации согласился с предложением депутата и по договоренности с ним в период с 1 мая 2018 года по 6 июня 2019 года различными частями предал ему деньги в сумме не менее 4 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Отмечается, что в действительности господин Титов не обладал такими полномочиями и ввел в заблуждение руководителя компании.