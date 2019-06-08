Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».

«Угроза рецессии сейчас минимальна, но то, что рост потребительского кредитования конкретно сейчас в наших условиях опасен, что рынок потребительских кредитов перегрет, я уже говорил, я здесь полностью разделяю позицию Максима Станиславовича (Орешкина.— “Ъ”), его полностью в этом вопросе поддерживаю»,— сказал господин Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минэкономики России Максим Орешкин ранее предупреждал, что риск рецессии в экономике России в ближайшие годы может возникнуть из-за «проблемы пузыря в потребительском кредитовании». Он ссылался на данные ЦБ, в которых говорилось, что 56% кредитов выданы в четвертом квартале 2018 года домохозяйствам с текущим платежом по долгу к совокупному доходу свыше 40%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ указывала на то, что доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП. По ее мнению, рисков для финансовой стабильности нет.